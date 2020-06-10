聯電(2303)今日召開股東會，通過配發0.75元現金股利，公司第二季營運將符合預期，但對下半年產業景氣謹慎保守，因大環境影響，認為客戶減單恐無可避免。

聯電去年每股淨利0.82元，決議每股配發0.75元現金股息。

針對今年第二季營運表現，公司預計本季營運表現符合預期，單季營收將可季增4%，亦即再創新高，毛利率將突破20%，也將是近年新高。只是美中貿易戰及疫情等影響，聯電對於下半年營運謹慎保守看待，指客戶減單恐無可避免，不過，內部仍以營業利益率倍增至10%為中長期營運努力目標。

聯電大陸轉投資的聯芯部分，聯電表示，手機相機等28奈米消費性產品訂單挹注，聯芯第二季滿載，預期今年虧損將大幅收斂；目前聯芯月產能1萬8千片，預計明年中將擴增至2萬5千片，屆時可望達到損平點之上。

至於聯電持股近100%子公司8吋廠蘇州和艦部分，產能亦持續滿載，目前已擴充至7萬多片，暫時沒有空間再擴產。

另外，聯電股東會中有股東發言表示，聯電有太多子公司，希望多加加油。聯電董事長洪嘉聰回應，目前轉投資已少，大部分轉投資與本身核心事業有關。

(時報資訊)