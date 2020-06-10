台大校務會議學生代表擬提案成立「校園轉型正義小組」，台大校友紛紛出來表示異議。台大校友、中研院院士陳培哲說，現在的台大學生會，以鬥爭台大向當權者獻媚，作為圖謀自己政治出路的終南捷徑。同為台大校友的國民黨前組發會主委張雅屏也說，「我們需要二次轉型正義，當矯枉過正，就必須再矯正。」

張雅屏指出，政黨都二次政黨輪替了，轉型正義更需要再轉型，而且刻不容緩。理由很簡單，因為當今轉型正義炒作過頭，使得下一代在偏執與錯誤所虛構的歷史與編造的意識中成長，這將使得這世代的人嚴重與世界事實脫節，造成難以想像的惡果。

張認為，本著關懷社會，永續發展的初衷，任何關心國家社會的人，都該一同出來寫歷史。讓自身的體驗與經歷的事實，成為下一代成長的養分，而不該讓他們受政客刻意釀製後的毒果所危害。

張雅屏呼籲有能量的人可以號召有志一同者一起做，打造一個平台，讓願意提供自身經驗與資料的夥伴，將影音甚至文字圖片提供上傳，授權來做後製，打造出最親民也最符合事實的台灣通鑑。

(中時 )