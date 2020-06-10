英國高等教育調查公司QS今天公布「2021世界大學排行」，台灣有12所學校進入前50大，其中台大排第66名，比去年的第69名進步3名，是歷年最佳，也是我國唯一進入全球百大的大學。此外，北科大排第488名，是首次進入前500大。

QS排名採用的評比指標包括：學術聲望(40％)、雇主評價(10％)、平均每位教師論文被引用數(20％)、生師比(20％)、國際教師(5％)及國際學生(5％)等六項。今年台灣共有16所大學進入前1000名，其中有12校進入前500大。

這次排全世界前5名的大學分別是：美國麻省理工學院、史丹佛大學、哈佛大學、加州理工學院及牛津大學。至於亞洲排名最好的學校，則世新加坡國立大學排名第11、新加坡南洋理工大學排名第13、北京清華大學排名第15。

台灣有12所學校進入前500大，分別是台大第66名、清大第168名、成大第234名、交大第240名、台科大第267名、陽明第298名、台師大第331名、北醫大第387名、中山第416名、中央第465名、北科大第488名及長庚第493名。其中僅台大及台科大排名往前進，其他學校持平或退步。

北科大這次是首度進入前500大，為全球第488名，全國第11名。北科大表示，近年投注更多研究量能，與國際頂尖大學合作更密切，進而帶動學校整體研究的影響力及國際知名度，為北科大一舉進入世界500大的主因。

台大是國內唯一進入百大的大學，還比去年進步3名，不容易。台大表示，這些年積極推動國際化及教學創新，從基礎扎根培育、壯大研發實力。希望透過不間斷地推動高教深耕計畫，持續提升教學品質，發展跨領域特色研究，強化研發創新能量以及推展國際化及與研究機構的合作研究等，不停歇地的提高本校國際學術界的能見度與影響力。

(中時 )