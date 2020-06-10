「金曲歌王」蕭敬騰在節目《歌手.當打之年》中以一曲〈猴籠〉嗨翻全場，而這首歌則改編自「澳洲超狂新女聲」Tones And I 在英國金榜蟬聯冠軍數週的單曲〈Dance Monkey〉；歌曲不但在節目播出後引起廣大迴響，原唱甚至轉發老蕭在節目中精彩的演出，震懾在老蕭精彩的舞台魅力。在眾多歌迷呼喚下，〈猴籠〉MV將在6/9正式首播，這次MV老蕭不但再度擔綱導演，更在MV中大秀許久未展露的舞技，也率領超過20幾位大、小朋友們一起衝出象徵束縛的籠子，整齊劃一的跳起「抖肩舞」！而笑說自己是「孩子王」的老蕭，也親自指揮孩子們如何在鏡頭前表演，其中一幕與所有大、小「猴子」們排排站手牽手跳舞的畫面更是相當療癒可愛。〈猴籠〉MV則將在6/9在YouTube《蕭敬騰官方頻道》正式首播。

蕭敬騰拍攝前為確認細節一夜沒睡，超過24小時未闔眼。

繼〈猴籠〉首度在《歌手.當打之年》的驚艷首演，許多歌迷即不斷敲碗老蕭趕緊推出MV及單曲；而在眾所期待下，MV將於6/9正式首播，為了這次拍攝，老蕭再度擔任導演，不但在現場熟練的調度鏡頭與演員，其後更親自多次進出剪接室盯剪。劇情中，老蕭化身「猴子」，與一大群「小猴子」困在籠裡，過著毫無生氣、每天被強迫表演給觀眾看的日子；然而在某一天，老蕭所飾演的「猴子」突然逮到了機會，在一聲發號施令下，他踢開了籠子，緊接著率領籠裡的夥伴們一起衝向外頭；當籠外的警衛們在找尋這群「猴子」的過程中，卻反而被他們的氣氛所感染，臣服於他們的音樂及舞蹈之下，因而跟著擺動，隱喻著希望每個人都能擺脫既有的束縛，勇敢追尋自己想要的人生。

老蕭拍攝時逗樂小朋友們化身「蕭哥哥」。

為了這次拍攝，現場召集了10名各個深藏不露，來自舞蹈班的小朋友們，當老蕭替小朋友們示範如何跳「抖肩舞」時，他們驚人的學習力讓老蕭驚豔不已，讓他忍不住對著小朋友們直呼：「你們難道是一群神童嗎？」不僅如此，小朋友們充滿活力的笑鬧聲也感染了老蕭，老蕭更逗著他們玩，一群人開心的邊笑邊工作，小朋友們更不斷要「蕭哥哥」解釋什麼是「猴籠」，氣氛相當可愛。此景讓老蕭笑說：「我早就說過我是孩子王了！」在現場玩的開心不已的小朋友也在一旁說：「我可以一直在這裡不回家！」一席童言童語讓老蕭在一旁哈哈大笑。

這次MV老蕭再度擔綱導演大位，相當重視作品的他，不僅親自發想劇本，更在每個微小的細節上親自監督，絲毫不馬虎。驚人的是，在拍攝現場看似活力滿點、精神奕奕的老蕭，其實在前一晚完全沒睡，只因反覆的與同事們確認MV的工作細節及元素，十分敬業；也因此包含拍攝當天，他足足超過24個鐘頭沒闔上眼！而MV中「猴子」們臉上紅通通的創意「猴子妝」，也出自老蕭的巧思；就連演員們的服裝都由老蕭打點，令人十分佩服他的細心與用心。〈猴籠〉則將在6/9在YouTube《蕭敬騰官方頻道》正式首播。

蕭敬騰 Jam Hsiao《猴籠 Dance Monkey》Official Music Video

(中時電子報)