工業用蝶閥龍頭大廠捷流閥業5月及前5月合併營收因客戶遞延出貨，雙雙出現負成長，但5月全球晶圓代工龍頭廠台積電南科廠擴建近3千萬元大型閥門產品訂單，今(10)日股價獲得支撐，最高曾達113.5元，目前平盤上震盪。

捷流閥業5月合併營收2.09億元，較4月2.31億元，減少9.52％，比去年同期減少7.66％。前5月合併營收10.15億元，較去年同期微幅減少1.65％。捷流閥業表示，5月營收受外銷歐美地區因疫情干擾，主要客戶短期訂單遞延影響，目前整體訂單出貨保持正常水準，有望加速遞延訂單出貨認列。

捷流閥業指出，捷流閥業積極擴大全球工業閥門接單，隨著全球製造業分散產能趨勢明確，帶動新建工廠或舊產線自動化生產需求，以及國際環保法規趨嚴帶動船舶改裝排煙脫硫器、壓艙水處理系統需求增加，創造船舶產業閥門產品銷售挹注，加上石化產業定期閥門產品的更換需求下，創造捷流閥業營運保持良好成長動能。

捷流閥業指出，捷流閥業在台灣蝶閥市場佔有率超過六成，旗下閥門產品線齊全，可依據不同產業，對於耐壓、耐高溫、低洩漏率、高可靠度等需求，提供最佳解決方案，是國內外主要客戶指定之重要合作供應夥伴。捷流閥業5月接單再下一城，成功接獲全球最大晶圓代工業者擴建台灣南科廠大型閥門產品訂單，將貢獻整體營收近3千萬元，凸顯捷流閥業在工業閥門市場高度競爭利基，創造接單強勁動能。

捷流閥業表示，捷流閥業對第二季營運持審慎樂觀看法。捷流閥業仍持續擴大全球業務接單、以及提升平均案件接單金額兩大面向進擊，持續深化船舶與電子等產業工業閥門訂單表現，有助於進一步優化產品銷售結構，提升中高階雙偏心、三偏心蝶閥及代理外購閥比重，並持續提升兩岸生產基地生產自動化比例、以及桃園觀音鑄造廠穩定原料來源、閥門產品品質良好控管、發揮垂直整合生產效益，以期隨著捷流閥業整體營運規模持續放大，提升整體營運獲利能力。

(工商 )