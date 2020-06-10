徐乃麟10日主持狼谷育樂台《星光歡樂城》第二季，新一季兒子徐新洋加入主持陣容，父子現場上演愛的小手互打，徐乃麟笑說：「我沒打過他，打在兒身，痛在爸心。」徐新洋則妙回：「他都把我送到私立學校被打。」徐乃麟在家沒打過孩子，至今只各自對三個孩子發過一次大脾氣，「我是被電視汙名化，那次電話兇新洋，是因他在加拿大跟弟弟吵架。」但隔天都要絞盡腦汁思考如何與孩子和好。

徐乃麟一路從助理主持到綜藝天王，深知主持初期插不了話的窘境，談到如何傳授兒子主持功力，「主持很難說什麼，節目需要臨場反應，我跟他說：『就是放手去做』。」他也澄清沒給小孩零用錢，「怎麼可能給他！將來怎麼賺錢都是他的命，現在就是慢慢上手，我覺得他適合拍戲，但因緣際會開始主持也很好。」他提及女兒目前開畫室、小兒子還有2年才從博士畢業，預計4年半拿學位，將來會留在美國還是返台發展還在評估。

徐乃麟（左）被兒子徐新洋打。（吳維書攝）

徐乃麟節目開不停，目前手上4節目，除了《星光歡樂城》，還有《天才衝衝衝》、《挑戰吧大神》、《叫我豪野狼》，預估月入400萬。徐新洋之前說過當節目企劃月入5萬，目前手上有3節目的他，努力跟上父親腳步。

至於高雄市長韓國瑜遭罷免一事，徐乃麟表示：「以前我很熱衷，這幾年大家也看到，我從來不參與，我不聽、不問也不看，我們以前都希望台灣更好，講真的我們也傷害很大，後來覺得幹麻呢？我們一腔熱血只是希望台灣更好，看到這樣的事情順其自然，既然霸韓已經木已成舟，順其自然。」他認為人有運國也有運，自己是市井小民無法怎樣，「能夠去改變的只有領導人跟首都市長」

(中時 )