9旬老翁迷途警發現護送返家。(平鎮警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

家住桃園市平鎮區的蕭姓9旬老翁，今早(10)中午自己一個人拄著拐杖，手持鐮刀，步履蹣跚地走在人車稀少的雙榮路上，幸好巡邏員警經過，見老翁神情恍惚，趕緊上前關心協助，協助老翁返家

平鎮警分局宋屋派出所所長姚金寶表示，家住平鎮區陸光路，略有失智的蕭姓老翁，今天(10)上午不知何故，趁著家人不注意，獨自一人拄著拐杖，拿著鐮刀出門，漫無目的地亂走，越走越偏僻，因老翁年事已高，略有失智，讓老翁出了門，卻忘了回家的路，且在烈日的炙烤下，讓老翁體力有些不濟。

恰巧警員巡邏經過，發現老翁恍惚趕緊上前詢問，無奈老翁語焉不詳，面對員警詢問，完全無法表達，僅嚷嚷著要去田裡除草，員警見老翁語無倫次，且臉色發白，擔心老翁中暑，於是趕緊先將老翁載回派出所休息，並提供涼飲及食物供老翁充飢解渴。

待老翁狀況穩定後，員警再利用人臉辨識系統，查出老翁的相關資料，順利聯繫上老翁的家人，員警並用巡邏車將老翁安全送返家，老翁的女兒見到父親平安無恙，當下鬆了一口氣頻向警方道謝，還好警方及時發現並給予細心的協助，否則後果不堪設想。

(中時 )