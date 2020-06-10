罷韓後高雄市長補選派誰 蔡英文回應了 13:342020/06/10 中時電子報 李慈音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蔡英文總統。（資料照／姚志平攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 罷韓案通過後，高雄市長從代理到補選名單都是話題，總統蔡英文和行政院長蘇貞昌，今（10）日見面共商，預計12日公布人選。 蔡英文表示，建設高雄市的承諾，不管誰當市長都不會忘記這個，努力讓高雄更好更進步，沒有人會是輸家，高雄市跟市民都會是贏家。 對於韓市府的決定，蔡英文表示尊重，但認為罷韓國家隊的說法有偏頗，此次罷免案結果是高雄市民展現集體意志，政府的角色是保障民眾行使權利時不被干擾。 關於高雄補選民進黨的提名人，蔡英文說，黨內會有機製作出決策，決定後才會有代理的問題。 韓國瑜動向有變數？最後「穿雲箭」 藍比綠更驚恐 (中時電子報) #蔡英文 #韓國瑜 #高雄市 #代理 #罷韓 #補選 #罷免 也許您會感興趣 政治熱門新聞 罷免黃捷號角響起！連署達1.1萬份 鳳山居民吐真實心聲 - 政治 陳柏惟遭點名最該被罷免 顏寬恒說話了！ - 政治 韓國瑜動向有變數？最後「穿雲箭」藍比綠更驚恐 網分析韓心態 - 政治 柯志恩PO韓國瑜、韓冰合照 曝韓下一步！ - 政治 黃捷「哭給媒體看」 吳秋麗反擊：難道是許議長給我力量… - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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