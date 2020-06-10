罷韓案通過後，高雄市長從代理到補選名單都是話題，總統蔡英文和行政院長蘇貞昌，今（10）日見面共商，預計12日公布人選。

蔡英文表示，建設高雄市的承諾，不管誰當市長都不會忘記這個，努力讓高雄更好更進步，沒有人會是輸家，高雄市跟市民都會是贏家。

對於韓市府的決定，蔡英文表示尊重，但認為罷韓國家隊的說法有偏頗，此次罷免案結果是高雄市民展現集體意志，政府的角色是保障民眾行使權利時不被干擾。

關於高雄補選民進黨的提名人，蔡英文說，黨內會有機製作出決策，決定後才會有代理的問題。

(中時電子報)