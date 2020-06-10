工研院長期投入共通基礎技術AI人工智慧的研發，打造AIdea人工智慧共創平台，與荒野保護協會合作以「台灣海洋廢棄物預測」議題，運用AI人工智慧，精準掌握海洋廢棄物分布，協助淨灘與測站的人力調配，為守護台灣海岸線盡一份心力。

工研院AI人工智慧應用策略辦公室副主任馮文生表示，海洋廢棄物是全球關注的重大汙染議題，與空氣、水質或廢棄物汙染相較，並無法用單一檢測儀器或程序測量，找出汙染源與汙染區域之間的直接關聯。

馮文生說，源頭減量雖是海洋廢棄物最根本的治理方式，但改變源頭不易，因此末端補救的海洋廢棄物快篩與淨灘相當重要但現行的海洋廢棄物快篩調查抽樣，多以人工目測回報，過程十分耗時費力。

工研院AIdea人工智慧共創平台，田此和荒野保護協會合作，運用AI人工智慧分析全台海岸121個測站的海洋廢棄物，快篩調查數據能精準掌握海洋廢棄物分布，把淨灘的人力分配到汙染較嚴重的海岸。

馮文生指出，該平台去年11月上架以來，吸引211組來自國內外產學界的AI人工智慧團隊共襄盛舉，AIdea將預測準確度達75％以上的7位AI好手，推薦給荒野保護協會進行後續AI人工智慧的解題關鍵合作。

荒野保護協會理事長劉月梅表示，台灣海洋廢棄物集中在10％的海岸，透過與工研院AIdea的合作，能靠AI人工智慧減少測站數量，政府或民間團體也可對汙染嚴重的海岸加強淨灘，將人力資源調配更有效率，就能還給台灣大半的乾淨海岸。

(中時 )