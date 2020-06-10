萬能科大航服系天籟盃廣播詞競賽口碑受肯定。(萬能科大提供／呂筱蟬桃園傳真)

萬能科技大學航空暨運輸服務管理系舉辦2020天籟盃全國大專暨高中航空廣播詞競賽，吸引全台大專高中學校踴躍參加，包含14所大專院校以及37所高中職校，參與件數達到總計657組。因應新冠肺炎疫情因素，頒獎典禮轉由網路直播頒獎，3日三下午1點30分假萬能科技大學萬芳大樓V702舉行，並可於 航服系FB粉絲專頁直接觀看網路直播。

此次比賽作品分為大專組及高中組，並以飛機上會發生的各種情境所需要的語言廣播詞來呈現，包括了中文組、英文組、日文組、韓文組、方言組(客語或台語)等五種語言，競賽中競爭最激烈的是高中職組的英文組，共有147位參賽者。

參賽者發揮了年青學子的創意，除了空地勤的廣播錄影展現航空專業之外，更融入了各種情境、編劇、音效、舞蹈等作品特色，豐富了整個競賽的可看性和趣味性。

其中，獲得大專日文組第一名的萬能科大繁田裕綺表示，參賽最主要是覺得新奇，很想體驗專業空服員做廣播時要注意的重點。過程中採納同學建議安排劇情，原以為半小時能錄好的劇情，為求完善卻錄了好幾個小時。另外，家中父母長輩也幫忙宣傳影片，加上在多處小地方上的用心，像是日文組就放全日空的登機音樂做為放置行李時的影片音效等設計，有效發實模擬實境的真實感。

(中時 )