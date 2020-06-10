國揚(2505)今(10)日舉辦股東會，總經理彭紹齡於會後向記者表示，未來購地推案將以台北市為主，若是新北市會跟著捷運線走。今年主要以餘屋去化為主，新推案要等到2021年。此外，「松山都更案」國揚為出資者，近期與實施者意見分歧，可能將暫停合作，都更一拖十年，時間長、變數多、複雜度高，未來朝自地自建。

彭紹齡表示，南部的所得與台北仍有落差，且建築資源都在台北，未來購地推案將以台北市為主，其中看好南港發展及生活便利性，如果要往新北市尋找土地也依循捷運沿線，像是明年在新店環狀線旁將推一都更案。

目前國揚在新店的住宅都更合建案，位於寶元路近環狀線、新店線交會的捷運大坪林站，面景美溪第一排。彭紹齡強調地點漂亮，周邊上市公司就有40家，購屋需求強勁。該案基地1300坪，目前規劃25-45坪2-4房，產品以自住首購及換屋，最快明年第一季可拿到建照。此外，國揚未來推案規劃朝向提供裝潢裝修，壁櫃等都列在標配，只需要買家具即可入住，新店寶元案將會第一個實施。

國揚總經理彭邵齡針對國揚幾個指標型的建案說明進度。（圖／黃鵬杰攝）

國揚其他都更案進度，「新隆國宅都更案」已完成海砂屋鑑定，現在仍在協調中；至於「松山都更案」進行到權利變換階段，但與實施者意見分歧，恐踩剎車，目前還在協調中。彭邵齡表示，都更案勞心勞力，「國揚天母」是國揚第一個都更，前後花了13年整合，一個人的職業生涯能有多長？一個都更案就要花上10年整合，大量地主的都更不容易談，中間要承受地主一直提出抗議分配不公，未來國揚在開發都更的比例會下降，傾向購地自建或是合建案。

國揚目前銷售的9案當中「國硯」、「翡翠森林一、二期」、「微笑時代」、「忠孝大院」為成屋案，「翡翠森林三期」、「國揚矽谷」、「早安國揚」、「南方莊園」為預售案。「翡翠森林三期」預定今年第三季交屋，「國揚矽谷」、「早安國揚」、「南方莊園」則是第四季交屋，4案約160多億推案總量。

市場不少人認為疫情後房市會U型反轉，但彭紹齡認為現在還是個案表現為主，雖目前疫情趨緩來客數有變多，但與去年相比還是差很多。彭邵齡以汐止「忠孝大院」舉例，最近看房的人有比較多，價格上也都有做部分修正約1成，但來人跟去年比落差還是大；而「翡翠森林」別墅案因戶外空間大、獨門獨院，在疫情下反應較好。

此外，國揚於大南港一案獲利高達55億元將於6月入帳，大家好奇大筆資金入袋會如何運用？彭邵齡表示，會用來配發股利，其他投資要待董事會決議後才會公開。

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(中時電子報)