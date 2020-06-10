身分證遺失最怕的就是被人冒用！大陸廣西省一名蘇姓女子5年前曾遺失過身分證，但一直到去年打算登記結婚，才發現身分證曾被盜用來結婚、離婚。蘇女事後要求撤銷這筆婚姻記錄，沒想到已超過5年起訴期限，所以無法撤銷。河南省也有一名女子，身分證竟被盜用結婚五次，讓人超傻眼！

據《澎湃新聞》報導，蘇女在2014年初弄丟身分證後馬上補辦，便不以為意，直到去年11月底底在廣西省要登記結婚時，才被告知自己在2014年6月4日，已於河北省登記結婚，並在2日後離婚。蘇女要求負責登記的民政局撤銷該記錄，但遭拒絕，一怒之下直接提告。

河北省法院認為，依相關法律條文，撤銷婚姻登記及離婚登記行政行為的訴訟期限為5年，但蘇女提告的日期已將近6年之久，故不于受理。蘇女不服上訴，中級法院二審維持原判。

蘇女傷心表示，都已經事發7個月了，民政局還是不理不睬；由於擔心自己「被結婚」、「被離婚」的記錄將來會讓對買房、信用甚至是子女的未來造成影響，她到現在還是單身，「我和男友依然不能辦理登記。」

據《央視新聞》報導，蘇女身上發生的案件屢見不鮮，河南省一名女子曾在不知情的狀態下，分別和不認識的男子「被結婚」高達五次之多。上海一名律師白翔飛表示，若要杜絕「被結婚」問題，政府單位在審核時應把關從嚴，事發後負責單位更應該主動糾錯，同時政府應要嚴辦冒用身分者，才能保障當事人權益。

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(中時電子報)