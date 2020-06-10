台驊投控(2636)公布5月營收，單月合併營收14.62億元，創單月新高，月增16％，年增56％；累計前5月合併營收為52.45億元，年成長18％。

公司指出，由於肺炎疫情影響，航空公司艙位供給大減、國際醫療物資急單需求以及亞洲區間內電子供應鏈物流需求成長等因素，推升國際空運運價大漲，台驊集團5月空運營收創新紀錄，月成長19％，年成長179％。今年4月到5月合計空運營收占比從第1季的33％提高到51％，也超過海運營收。

5月底起，國際空運運價因歐美醫療物資進口需求減緩而下跌，但因航空艙位供給仍吃緊，加上歐美陸續解封復工所帶來的庫存回補出貨需求，預期空運運量仍可延續，下半年平均運價仍將高於去年下半年。

海運部分，隨著歐美疫情趨緩陸續解封，庫存回補及防疫物資訂單使海運訂艙逐步復甦成長，台驊5月海運(含中歐鐵路)營收較上月成長22％，年成長10％。航商日前宣布延長縮艙減班計畫至第3季，預期海運後市價量齊揚，逐月成長，成為後疫情時代，接力空運，成為下半年主要成長動能。

中歐鐵路部分，因疫情影響出現海運轉鐵路、空運轉鐵路等轉單效益，自今年3月起，營運表現逐月成長，5月貨量較去年5月成長超過2倍。

台驊指出，因大陸出口歐美醫療物資急單需求，5月大陸地區營收較去年5月成長66％，台灣及東亞地區受惠於中美貿易戰衝擊後供應鏈產地移轉以及亞洲區電子零組件物流業務成長，5月台灣及東亞地區業務分別年成長37％及20％，預期在東南亞各國疫情得到控制之下，預估今年下半年物流需求將呈現大幅度的成長。

(時報資訊)