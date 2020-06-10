指揮中心桌上擺滿鴨蛋。（圖／鄭郁蓁攝）

連59天無本土案例，指揮中心擺「鴨蛋」慶祝。（圖／鄭郁蓁攝）

【現場直播】中央流行疫情指揮中心例行記者會｜2020.06.10

中央流行疫情指揮中心今(10)日表示，國內無新增病例，截至目前累計73,751例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含72,824例排除)，其中443例確診，分別為352例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，431人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

為慶祝國內59天本土零確診，彰化立委與果農今天送上葡萄，農委會則送上鴨蛋。（圖／鄭郁蓁攝）

指揮中心指出，全球累計7,208,264例確診，分布於187個國家/地區；病例數以美國2,007,672例、巴西707,412例、俄羅斯485,253例、英國289,140例及印度266,598例為多；病例中409,756例死亡，以美國113,266例、英國40,883例、巴西37,134例、義大利34,043例及法國29,296例為多。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；出門若無法保持社交距離時，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

(中時電子報)