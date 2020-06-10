台積電昨（9）召開股東會，吸引超過百位股東參與，會中有不少小股東踴躍精彩發言，其中有人提到，「過去是因為仰慕創辦人張忠謀，才買台積電股票、參加股東會」；沒想到，董事長劉德音也妙答，「我也是因為張忠謀才加入台積電」，此話一出，隨即引起全場熱烈掌聲。

Ettoday報導，有一位股東說，她是小散戶，無任何特殊背景，只因為喜歡Morris張忠謀才買股票或參加股東會。劉德音聽了之後神回，「我也是因為張忠謀帶領台積電，才加入台積電團隊，到今天已經27年！我很慶幸從張忠謀身上學到很多，跟社會大眾都一樣。」

董應這段精彩回應讓不少批踢踢網友讚爆，「劉董EQ真的高」、「董事長講話都很有智慧，回答無釐頭的問題又不能惹怒」、「不愧是董事長，巧妙的拍了張忠謀馬屁，又沒有讓自己太卑微」。

但也有網友順勢說「我是因為劉德音才買的」、「我是因為喜歡GG，才買GG的」、「張忠謀退休後，台積電股價頻頻創新高」；還有人吐槽散戶「因為張忠謀才買GG，那你現在還抱著幹嘛」。

(中時電子報)