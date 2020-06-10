高雄市長韓國瑜因罷免案通過即將解職，中選會預計明天公告罷免結果，並由行政院指派代理市長，傳出代表民進黨出征市長補選熱門人選的行政院副院長陳其邁，可能直接代理市長。對此，台北市長、民眾黨主席柯文哲今受訪表示，代理市長要辦補選，這位置要給別人做。民眾黨立委張其祿也說，如果要參與補選，就不該代理市長，有利益衝突，球員兼裁判不好。

傳出民進黨內部有意讓陳其邁代理市長並投入市長補選，柯文哲今天中午赴立法院黨團出席黨政會議前受訪表示，民進黨人事布局他不會下指導棋，但他認為，陳應該要當候選人，代理市長主要辦理市長補選，這位置應該要給別人做。

針對代理市長人選，張其祿認為，誰當代理市長都差不多，畢竟只有2個月任期，目的是辦好補選，如果有意投入市長補選的人，要如何扮演代理市長角色，這會有利益衝突，自己代理辦理自己的選舉，這樣不好，沒有差那2個月。

張其祿說，當初罷免案期間，副市長陳雄文擔任選委會主委被批評不好，民進黨內人才那麼多，難道找其他人當代理市長那麼難嗎？張其祿強調，有意投入補選的人就不該代理市長，球員兼裁判不好。至於其他人選部分，派誰代理差別不大，畢竟不能做核心重要決定，單純只能進入看守狀況。

此外，韓國瑜昨表態不會提起罷免無效之訴，柯文哲說，若真的要提出訴訟，民進黨就會讓你告，連補選都不用，可以直接派任代理市長，況且選舉結果差那麼多，不必要提訴訟。

(中時 )