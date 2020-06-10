台南新市區公所10日發表白蓮霧「思念的滋味」宣傳片，邀地方人士一起來觀賞。（劉秀芬攝）

現在正是台南新市白蓮霧產季，新市區公所拍片助宣傳。（劉秀芬攝）

現在正是台南新市白蓮霧產季，新市區公所邀市長黃偉哲拍片助宣傳。（劉秀芬攝）

早期農村隨處可見的白蓮霧樹，隨著都市開發而消失，台南市新市區公所與農民復育推廣白蓮霧，讓白蓮霧成為新市特產，今年受疫情影響，無法舉辦大型推廣活動，公所特別拍「思念的滋味」影片，介紹白蓮霧復育故事，台南市長黃偉哲也入鏡，宣傳白蓮霧的甜酸好滋味。

新市白蓮霧成熟了，黃偉哲拍片推薦思念的滋味。(劉秀芬攝)

新市區公所10日上午邀地方人士與社區團體、白蓮霧果農，於三里聯合活動中心觀賞剛完成的新市白蓮霧「思念的滋味」宣傳片，這部宣傳片中也採訪了鄭明堂、王昆隆、謝明峰、林永豐、王炳勳、張瑟娟等老中青三代果農，訴說復育白蓮霧的心路歷程，與平時務農的點點滴滴。

新市是白蓮霧的故鄉，白蓮霧的復育已邁入第17年，1993年時白蓮霧老樹原有88棵，到了現在更只剩下43棵，不過在新市區公所推動復育之下，白蓮霧種植面積目前達2.5公頃，年產量約3000公斤。因此，白蓮霧實在是相當珍貴的台灣農產品，可以說是像綠寶石一樣稀有的水果。

今年度的白蓮霧節受到新冠肺炎的影響，區公所改變活動的舉辦形式，除透過媒體推廣影片，也協助農民設立臉書粉絲專頁，從傳統媒體與新媒體雙管齊下，讓白蓮霧的推廣達到最大的效益。

影片也邀請黃偉哲來協助拍攝推廣，希望透過市長的名人行銷來增加白蓮霧還有宣傳影片的熱度。此外，民眾也可以在影片中看到新市區的風景與文化，期望透過這支宣傳影片，推廣新市白蓮霧，也吸引國內旅遊的人潮。

(中時 )