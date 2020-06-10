紙風車劇團、綠光劇團存放道具布景的八里工廠，日前歷經火劫，損失粗估5千萬，使外界額外關注。紙風車劇團在今(10)日於臉書粉專頁向大眾報告近況，「八里工廠火災後已經過了幾天，我們仍在持續地整理及盤點。」

紙風車劇團先前便曾聲明，此回火災並不會另外開設募款專戶，希望透過自己的力量站起來。不少熱情民眾則自告奮勇，希望當志工助兩團一臂之力。導演吳念真昨(9)日出席《人間條件6》開賣記者會時也透露，火災發生後，許多廠房老闆及師傅都致電給團隊，希望能幫上兩團，讓團隊很感激。

對此，紙風車則回覆，「非常感謝這幾天以來大家的留言與鼓勵。也謝謝所有願意提供廠房的老闆以及願意一起來做道具的各位師傅、想要來當志工的朋友們，如果我們有需要我們一定會跟您聯繫！」

紙風車也表示，「謝謝大家總是給予紙風車滿滿的熱情與回饋。」期許紙風車能像火車一樣，只要一出隧道，就能看見開闊天地，迎接明亮未來。

(中時 )