知名連鎖速食業者麥當勞深耕台灣數10年，已累積一大票死忠粉絲，麥當勞哪些產品CP值高，他們可是如數家珍，一位網友在PTT分享大啖滿福堡的經驗，他提到豬肉滿福堡加蛋才是完美比例，引來眾網友共鳴按讚，眾網讚它真是萬年不敗的好吃漢堡。

原PO表示，麥當勞最強商品就是豬肉滿福堡加蛋了，他一直以來都很愛豬滿蛋，鹹鹹豬肉噴出肉汁，厚厚的煎蛋又完美平衡掉鹹味，但他好奇嘗試，兩顆蛋的豬肉滿福堡加蛋如何？他的結論就是鹹味又不夠了，滿嘴蛋味，果然豬滿蛋才是完美比例。

豬肉滿福堡是麥當勞早餐的經典，網友紛紛留言表示，「雙蛋真的讚」、「我也覺得只有豬滿蛋會讓我想吃麥當勞」、「豬滿蛋夾薯餅無敵好吃」、「豬滿蛋真的最強」、「最愛的漢堡沒有之一，明天就來吃」、「單片肉雙蛋鹹度會被稀釋太多，太淡了」、「以前的最愛，後來覺得太鹹，從此只吃豬肉蛋堡」、「真的好吃 就是貴了點」、「可以直接點兩個」、「滿福堡肉超好吃就是太鹹」。

(中時電子報)