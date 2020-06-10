因應「振興三倍券」的發售，中華郵政研議，7月18日、7月25日這兩個周六，讓全台郵局都開門營業，將原本僅284間周六營業的郵局擴大成1299間，並加派1000多名人手應戰，方便上班族休假時領取。

振興三倍券7月1日起預購或數位綁定，7月15日正式上路，使用期限到12月31日止，除了電子支付之外，可至郵局購買實體券，或是預購後超商取貨。

由於全台有1299家郵局，其中284家郵局周六上午有營業半天，為因應三倍券發放，中華郵政正研擬讓所有郵局在發售的第一個及第二個周六全部加班一整天，全力發售三倍券。

中華郵政副總經理郭純陽說，18日及25日剛好是振興券發放的第1個跟第2個周六，由於平常周六有營業的郵局，業務通常較為繁忙，反推可能與一般民眾平日上班，許多上班族只能利用休假周六辦事，判斷前兩周發放振興券時應為最繁忙的時間點。

人力部分，郭純陽說，將動員第一線人員約6000人，另外會增加志工、勞動部安心上工臨時人員、行政部門同仁均投入約計1000多人。由於振興券發放是7月15日至12月31日，時間很充裕，希望民眾分散來，不用趕在第一時間領取。不過目前尚未定案，還要跟各責任中心局及工會討論人手調度問題。

(中時 )