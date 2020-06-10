前北市衛生局疾病管制科林姓約聘關懷員，在今年2月、中央成立一級疫情應變中心後，從庫房偷走900片醫療用口罩，事後疾管科清點庫存發現口罩短少情事，林女自知東窗事發，認罪自首，據了解，林女辯稱，她因疫情嚴峻，會減少配發的醫療用口罩數量，擔心自己和同事染疫風 險，才起意行竊，結果還沒用就被發現，台北地檢署今給予她緩起訴處分，期間1年，須接受法治教育6小時。

檢方調查，林女原是北市衛生局疾管科約聘的行政關懷員，負責訪視、關懷市內肺結核、漢生病和慢性傳染病患者，疾管科因關懷員的工作具有感染風險，固定配發口罩給關懷員，林女也要協助主管分配口罩給同事。

但今年2月間，新冠肺炎疫情嚴峻，中央疫情指揮中心開始徵用醫療用口罩，北市緊縮配發給關懷員的口罩額度，林女擔心自己及同事口罩不夠，有感疫風險，遂於3、4月間，未經主管同意下，9度進入位於北市萬華區昆明街的疾管科庫房，每次拿走2盒共100片口罩，總共拿了900片醫療用口罩。

事後疾管科清點庫存發現口罩短少，林女見紙包不住火，遂向主管自首，並稱她先前所偷的00片口罩，1片都沒用，並全數歸還，警方將林女依竊盜罪嫌送辦。檢方考量林女是擔心自己和同事感疫風險，非意圖販售牟利，給予緩起訴1年，要求她要寫悔過書，並接受法治教育6小時。

(中時 )