緯穎(6669)5月營收繳出亮麗成績，單月營收164.6億元，再創今年新高，月增率24.63%，年增率21.89%。今緯穎獲多單追價，股價再戰前高。三大美系外資出具最新緯穎報告，都給予正評的「買進」、「加碼」評等，目標價最高給到960元。

緯穎最新公布的5月營收，化解先前市場疑慮，預計接下來6月和第二季的營收公布，會進一步的激勵股價走勢。外資預測緯穎Q2營收季增可達36%，而年增13%。

外資也分析5月緯穎營收的增加原因：一、墨西哥產地的解封。二、大客戶Microsoft的強勁需求。三、緯穎代工的伺服器已經開始出貨給新客戶Amazon。展望Q3，雖然有Microsoft季節性的訂單下滑因素，但整體緯穎營運依然可以維持彈性。

另外，從4月和5月來看，零組件端的出貨仍然高於下游的組裝廠，特別是，有些零組件價格上漲，例如：DRAM在第二季就季增25-30%，由此可見，伺服器的ODM訂單動能依然相當強勁，若看到股價修正將是不錯的進場時點。

對於今年及明年緯穎每股盈餘預估，外資也微幅上修，預估今明年每股盈餘分別由43.91元及55.82元調高至45.1元及56.96元。

(時報資訊)