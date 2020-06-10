中醫大新竹附設醫院內科部林醫師平常喜歡打羽毛球，在網路學幾招高難度動作，沒想到 未先熱身，隔日起床右肩疼痛發炎，右手無法平舉，嚴重影響隔天看診與執行手術，經復健科主任賴宇亮做超音波精準定位及疼痛注射，24小時解除疼痛，3天後完全恢復可正常看診。

賴宇亮表示，一名年約50歲的吳姓患者，因意外造成左膝前十字韌帶部份撕裂，經3個月民俗和藥物治療，沒有改善疼痛與酸軟無力的情況，經評估以高濃度葡萄糖增生療法治療，患者稱經2次治療明顯好轉，已經改善約8成。

賴宇亮指出，超音波導引注射應用廣泛，像肌腱發炎、肩關節沾黏（五十肩）、網球肘、高爾夫球肘等，在超音波精準定位輔助下，以高濃度葡萄糖增生或再生療法治療疼痛注射，皆能迎「針」而解。

賴宇亮表示，常見的運動傷害包括抽筋、扭傷、拉傷、挫傷、骨折等，建議運動前一定要熱身，適度放鬆緊繃的肌肉，增加柔軟度及張力，同時動作避免太猛、太急，運動後也要適度地冰敷與休息。

(中時 )