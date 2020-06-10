民進黨主席的蔡英文總統今出席民進黨中執會前，被問到高雄市長代理市長人選卻表示，等高雄市的這次補選的候選人決定了以後，才會有行政院副院長代理的問題。

提到這次罷韓，被指罷韓國家隊及報復性罷免一事表示，

至於所謂罷韓國家隊的說法，「我覺得這是有偏頗」。

總統今受訪前先對這次罷韓成功對外發表看法，她說，選舉跟罷免都是人民的基本權力，是人民用民主替家鄉做決定，所以要尊重這個決定，投票結果對政黨來說要有所警惕，人民可以賦予權力，也可以收回，這個國家人民才是這真正的主人。

她說，投票已經結束，希望各方面理性面對、沉澱心情，她再次強調建設高雄是我承諾，不管誰當市長都會建設高雄，不會忘記這個承諾，只要好好建設高雄、更好、更進步，沒有人會是輸家，高雄會是贏家。

被問到如何看這次韓國瑜不提這個罷免無效的訴訟？及罷韓國家隊及報復性罷免？

她說，尊重韓市長所做的決定，至於所謂罷韓國家隊的說法，她覺得這是有偏頗。這一次罷免案的結果是高雄市民展現了集體的意志，而政府的角色是確保人民行使權力的時候不會受到干擾，這是政府應該要承擔的責任，也必須要扮演的角色，所以沒有所謂罷韓國家隊的問題。

至於補選人選是陳其邁的話，今天跟行政院長蘇貞昌一起開會代理市長有任何結果嗎？

總統說，高雄的補選民進黨的提名人，黨會有機制來做決策，相信對於高雄的建設還有承諾，都會納入在人選的考量的過程。

(中時 )