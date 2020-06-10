海巡署中部分署第四岸巡隊好美里安檢所10日清晨在嘉義縣布袋鎮好美里沙灘，發現1隻已死亡的熱帶斑紋海豚。（海巡署中部分署第四岸巡隊提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義沿海又見鯨豚擱淺死亡！海巡署中部分署第四岸巡隊好美里安檢所10日清晨在嘉義縣布袋鎮好美里沙灘，發現1隻已死亡的熱帶斑紋海豚，經成功大學海洋生物暨海豚研究中心主任王浩文初判，死亡的熱帶斑紋海豚屬於幼年體，詳細死亡原因將帶回中心進一步確認。

嘉義又傳鯨豚死亡，這次是熱帶斑紋海豚。(張毓翎翻攝)

王浩文表示，熱帶斑紋海豚又稱「斑點海豚」，主要生活在熱帶及溫帶海域，在台灣屬於保育類動物，這隻熱帶斑紋海豚體長約160公分、寬約50公分，且體型偏瘦，因舌頭旁還有蕾絲邊，應屬幼年體，詳細死亡原因將會帶回研究中心解剖，再做進一步確認。

第四岸巡隊表示，5月1日在好美里沙灘發現6隻死亡的小虎鯨；5月3日清晨接獲海洋保育署通報，有5隻小虎鯨於布袋航道徘迴巡游，但不幸的是，當天上午仍接獲漁民通報，於布袋第三漁港外沙洲有1隻小虎鯨擱淺死亡。

之後，於5月9日第四岸巡隊副瀨安檢所在執行岸際巡查時，在新結庄泊地附近發現1隻已明顯死亡的小虎鯨；本月10日清晨5點50分，第四岸巡隊好美里安檢所守巡查時，於好美里沙灘岸際發現1隻已死亡鯨豚，隨即通報所內人員協處；自5月起，擱淺鯨豚死亡數增至9隻。

今年鯨豚擱淺事件頻傳，自4月在高雄發生第一起小虎鯨集體擱淺後，之後陸續西部沿海傳出鯨豚擱淺情況。第四岸巡隊提醒，民眾有遇到類似案件，可撥打海巡署118免費報案專線。

(中時 )