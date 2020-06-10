圖為防疫大使江宏傑。(翻攝自 中時電子報直播)

中央流行疫情指揮中心今(10)日表示，國內6月7日後已擴大鬆綁生活防疫規範，為鼓勵民眾落實防疫新生活，特別邀請我國桌球好手江宏傑擔任防疫新生活宣傳大使，陳時中表示，4月30日講到現在，我們已經不夠吸睛，因此特別請江宏傑來擔任代言，「顯然比我們吸睛很多」。

陳時中表示，全球增加的病例依然很多，防疫新生活，大家不要忘記，發現去醫院時，大家開始沒有警覺，忘記戴上口罩，提醒一定要配戴口罩。

江宏傑表示，這次的疫情讓大家深刻感受到生活上的不便，更讓自己珍惜正常生活的難能可貴。很榮幸這次能擔任防疫新生活的宣傳大使，希望大家一起身體力行，將勤洗手、戴口罩、保持社交距離等變成日常生活的一部分，共同守護社區防疫安全。

指揮中心指出，隨著國內疫情趨緩，目前雖已放寬社區防疫措施，但提醒民眾平時仍應落實勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節等良好個人衛生習慣；外出活動時，維持室內1.5公尺、室外1公尺以上的社交距離，若無法維持應佩戴口罩；至餐廳或攤販用餐時，可挑選有適當用餐距離、隔板，提供套餐的店家享受美食，並配合業者執行實聯制、體溫監測等防疫作業；生病不適者盡量在家休息，只要將這些防疫基本功內化為生活習慣，就能保護自己及他人的健康。

(中時 )