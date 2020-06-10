新竹市政府整頓南港里西濱連絡道路橋下空間，讓橋下變得明亮開闊，社區親子、長輩都能在此盡情享受運動與休憩。（陳育賢攝）

新竹市南港里西濱連絡道路橋下空間超過25年從未整理，環境雜亂，新竹市政府特別整頓改造，除改善排水設施，也讓橋下變得明亮開闊，另打造1個半場籃球場、兒童滑梯及健身器材，讓社區親子、長輩都能在此盡情享受運動與休憩。

市長林智堅表示，市府近年積極為南港里地區打造優質公共設施，如17公里自行車道的最美終點站，逐步將南港這個小漁村改頭換面，而西濱聯絡道橋下空間，超過25年來沒有整修，市府此次投入386萬元，大幅活化陸橋下閒置空間，增設圍網、改善地坪、防撞軟墊、兒童遊具、半場籃球場與景觀座椅，打造老、中、青、幼都能使用的空間，更可以讓行動歡唱車進駐，小錢創造幸福大空間。

林智堅說，他上任後積極向中央爭取經費翻轉新竹市，已成功向中央爭取超過165億元，在香山地區投入近50億元經費，興建香山行政大樓、華德福學校以及香山地區最大規模的多項交通建設，另新闢三姓橋路、串聯拓寬的元培街148巷、北二高茄苳交流道連絡道向東延伸工程，讓香山逐漸改頭換面。

工務處表示，南港里西濱聯絡道路高架橋下因場地已使用數10年，現場雜亂不堪，場地缺乏安全規畫，這次推動陸橋下閒置空間活化利用，希望在不涉及交通安全與橋梁結構安全下，規畫作為多元使用或景觀綠美化。

市府並將逐年編列經費推行，未來將可給予市民更方便的活動空間，進一步提升市民生活及休閒品質，增進市民幸福感，發揮地方建設最大價值。

(中時 )