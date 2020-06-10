外資、大股東、壽險法人與業內實戶等，在台股將邁入除息旺季前夕，多逢低回補大型權值股，包括台積電、富邦金、國泰金、遠東新、南亞、兆豐金、日月光投控、第一金、和碩、聯發科與台達電等，多見該等市場大戶著墨身影，使盤勢欲小不易，開低震盪走高，加權股價指數終場上漲83.05點，收復11700點關卡，報11720.16點，漲幅0.71%，成交1878.03億元。

店頭市場方面，生技與防疫概念在全球新冠疫情，持續在拉丁美洲與南亞熱燒下，短多再噴出，加上電子、航運與營建助陣多方，化解紡纖、電機、觀光、化學及鋼鐵等族群拉回壓力，使盤勢開高登高，終場上漲0.78%，報155.76點，創2018年6月以來新高水準，成交607.34億元。

外資、投信與自營商等3大法人方面，短多持續著墨的相關股票，包括友達、群創、華邦電、國泰金、元大台灣50、華通、緯創、台達電、景碩、永豐金與光寶科等，波段值持續追蹤。

美股盤後電子盤方面，受惠經濟數據漸有改善，市場對重啟經濟相關活動仍審慎樂觀，使道瓊期目前上漲184點，漲幅0.67%，表現不錯，一掃周二現貨指數拉回300點陰霾；另外，標普500、那斯達克100與小型股2000等3大期指，現下也分別暫報上漲0.6%、0.57%及0.99%。

亞股方面，除大陸深滬兩市、菲律賓、馬來西亞與印尼等市場表現不佳外，餘日本、南韓、香港、新加坡、泰國、印度及越南等股市，多紅光滿面。

業內人士指出，防疫與生技等概念股，受惠新冠疫情仍在全球持續蔓延，使短多欲小不易，波段高點或仍暫勿預設立場，但高檔量價關係不宜輕忽，一旦高檔有爆量拉出開高走低長黑窘境，則需提防大戶已腳底抹油。今高端疫苗、康那香、國光生、合一與中天等股都強勢漲停板，表現十分突出。

技術面方面，目前集中交易市場與店頭市場雙創波段新高，在資金面、低利率與全球央行持續大灑錢搶救中小企業的利多環境籠罩下，使個股依題材領先盤勢發展仍值持續關注，畢竟台股最大金主國安基金還未退場，使、大股東、主力群等仍暫無後顧之憂。

(工商 )