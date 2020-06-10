高雄市議員黃捷到靈堂弔念議長許崑源，遭法制局長吳秋麗指責，哭著走出來。對此，吳秋麗表示當時黃捷並沒有反應，質疑是哭給媒體看，不過卻遭民進黨高雄市議員康裕成打臉，指出黃捷在靈堂內就已經落淚。

黃捷到靈堂致意，疑遭吳秋麗指責未注意禮俗、不尊重亡者，走出靈堂時情緒失控掩面痛哭。吳秋麗表示，以自己的年齡說幾句應不為過，總是要顧慮禮俗，希望年輕人尊重亡者，且當時在靈堂內黃捷也沒反應，「出去突然哭給媒體拍，我也不知道為什麼」，事後想起怎麼有這麼大的一個衝勁，她則說「難道是許議長給我的力量嗎？」

（圖／中天新聞畫面）

對此，黃捷今（10）日受訪時表示，在靈堂時的確沒控制好情緒，不好意思，坦言情緒一直都很低落。至於吳局長說的是否為真，問現場的人就知道了，此事黃捷不想再反擊也不想怪罪了，對於長輩指教虛心受教。

當時坐在黃捷隔壁的康裕成也出面還原真相，指出在靈堂內就看到黃捷拭淚，等韓國瑜唸完祭文，與黃捷並排致意時她仍在哭，還有服務人員遞衛生紙，後來才發現根本是遭吳秋麗霸凌，認為吳秋麗太過份，事後還說謊。

(中時電子報)