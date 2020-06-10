高雄市長韓國瑜罷免案通過，行政院將指派代理市長，並舉辦市長補選，行政院副院長陳其邁將是代表綠營出征補選的熱門人選，傳出藍營有意與民眾黨合作，民眾黨主席柯文哲今受訪表示，民眾黨不是憑顏色決定，是按照議題決定支持反對，國民黨現在氣勢受挫，自然會尋求最大最多的朋友支持，很正常，但民眾黨不會因為這樣不跟民進黨做朋友。

高雄市長補選一事，柯文哲今天中午出席立法院黨團黨政會議前表示，中午開會會討論此事，會先請負責高雄區的立委張其祿報告，接著內部在討論要怎麼做，詳細方向今天開會討論後或許會比較明朗。

近期傳出國民黨有意促成「藍白合作」出征高雄市長補選，每個政黨都希望朋友要多，敵人要少，國民黨現在士氣受挫，當然會尋求最大的支持，很正常，但我們也不會因為這樣就不跟民進黨做朋友。

柯文哲以民眾黨在立法院第一會期表現為例，很清楚，我們既不是憑顏色決定，按照議題決定支持或反對，長期以來台灣藍綠壁壘分明，意識形態對立，民眾黨在立院第一會期表現則是講道理。

此外，傳出柯文哲將是會民進黨下一個目標，身兼民進黨主席的蔡英文總統，昨晚到基隆廟口大啖小吃蚵仔煎，網友發揮創意，把「蚵」聯想為「柯」，下一步可能將會「罷柯」。對此，柯文哲笑稱，「我每天都吃空心菜」，這種聯想很無聊。

(中時 )