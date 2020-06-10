民進黨高雄市長補選及代理市長人選呼聲最高的行政院副院長陳其邁，今出席中執會前被問到是否辭副閣揆一事表示，對他來講一直強調，「不管我人在哪裡，高雄都是我一生懸命的地方」；希望故鄉更好，身為高雄子弟一輩子努力的地方，任何決定都是基於這樣考量，一有結果跟大家說明。

被問到代理市長一事他說，行政院對代理市長的考量會基於在整個市政沒有空窗期、市政穩定、市政無縫接軌考量來推動，相信院長最後會做整體性考量。

至於會全力備戰補選希望被徵召？他說，補選一事今天中常會會來討論，對他而言，不管是高雄重大建設推動，包含高雄市民過去常常關住很多議題，過去一年多來，很多重大建設因為紛紛擾擾，假如說，能夠盡速有新的開始，讓市民能夠免除掉過去紛擾，這是大家共同期待，「我個人假如說任何決定，會立刻跟各位說明」。

至於最快何時對外宣布？他表示，有些事情不是操之在我，還要徵詢更多黨內意見機制及處理。

(中時 )