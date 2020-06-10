越南在武漢肺炎疫情肆虐後，正考慮逐步恢復因為防疫而暫停的國際往來航班，總理阮春福表示，首波將針對最近30天沒有新病例的國家重新開放航空，台灣、日本和南韓都是考慮選項。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，消息正確。

陳時中說，目前跟幾個國家已經在談邊境往來的問題，關於越南的消息是正確的，但確切時間還要確定中。

(中時 )