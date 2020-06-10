將與越南恢復航班 台灣被列首波名單 14:132020/06/10 中時 鄭郁蓁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 將與越南恢復航班，台灣被列首波名單。（示意圖／Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 越南在武漢肺炎疫情肆虐後，正考慮逐步恢復因為防疫而暫停的國際往來航班，總理阮春福表示，首波將針對最近30天沒有新病例的國家重新開放航空，台灣、日本和南韓都是考慮選項。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，消息正確。 陳時中說，目前跟幾個國家已經在談邊境往來的問題，關於越南的消息是正確的，但確切時間還要確定中。 連59天無本土案例 指揮中心擺「鴨蛋」慶祝 (中時 ) #越南 #恢復 #台灣 #首波 #考慮 #往來 也許您會感興趣 推薦閱讀 我也想發大財！正港十大台灣知名富豪 網友熱議富爸爸攏底加 15:262020/06/06 娛樂 台灣大與世新大學打造5G畢業典禮 19:222020/06/06 財經 釣魚台誰屬 台陸日爭執近50年 04:102020/06/07 政治要聞 渣打：七成台人恐面財富缺口 04:102020/06/08 投資理財 疫情趨緩 國旅意願 大幅成長65％ 04:102020/06/08 投資理財 期交所新品有獎徵答 6／14截止 04:102020/06/08 產業特刊 巨乳網紅吳夢夢圓夢進軍SOD發片：不可以讓台灣丟臉！AV達人曝內幕 22:242020/06/08 娛樂 搶救台灣經濟 工總：建新隔離機制、速復航 04:102020/06/09 財經要聞 全台灣的人都輸了 04:102020/06/09 時論廣場 此刻，悼念「太平洋的風」 04:102020/06/10 兩岸藝文 生活熱門新聞 冷氣24小時沒關！她忍痛一動作 電費從1萬3變2千 - 生活 好市多7／15起停止這項服務！網友一片哀號 - 生活 壞壞吃生蠔沒用！營養師唯一推薦它 - 生活 國師被徵召不分區立委？唐綺陽鬆口認了 - 生活 葉匡時吐14字 網見關鍵字「後會有期」 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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