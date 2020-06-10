台積電(2330)公布2020年5月營收為938.19億元，比4月的960.02億元續減2.3%，較去年同期仍增加16.6%。台積公司預計第二季營運穩定，與今年首季的營收相差不多，由此推估6月營收將重回1100億元以上高檔，有機會挑戰新高。

台積電第一季不淡，第二季延續，2020年1至5月營收約為5004.18億元，較去年同期大增33.9%，也是歷年同期最高。

台積電在3月營收衝上1135.2億元新高後，4月營收回落至960.02億元，5月營收續減至938.19億元，因此推估台積電6月營收將達1130億元以上水準，也有機會挑戰新高。

對於本季展望，台積公司不看淡；將持續受惠5G的持續布建及高效能運算相關產品的推出，第二季營收預估在101~104美元之間，比第一季的103.1美元季減2%至增加約0.9%，美元營收有機會創新高。不過，因最近新台幣升值，兌美元升破30關卡，使得5月台幣營收略受影響。

台積公司於第一季法說會表示，2020年第二季，預期行動裝置產品需求較弱的現象，將因5G的持續布建及高效能運算相關產品的推出而相互抵銷，因此台積公司的業績表現將保持平穩。本季營收預計介於101億美元到104億美元之間；若以新台幣30元兌1美元匯率假設，毛利率預計介於50%到52%之間，營業利益率預計介於39%到41%之間，雙率維持高檔。第二季新台幣營收預估3030~3120億元，季減2.4%至增加約0.5%。

2020年來看，不受新冠肺炎疫情影響，台積公司樂觀預期2020全年美元營收將比去年成長中二位數至高二位數百分比，亦即台積公司2020年營收將再創新高，且年增14~19%仍遠優於產業整體表現。昨日股東會，公司表示今年營運目標以及資本支出計畫均維持不變，也都將再創新高紀錄。

(時報資訊)