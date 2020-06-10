家政班的成員發揮巧思，製作多道創意料理，希望能吸引民眾的目光。（吳建輝攝）

家政班的同學集思廣益，將社頭的鳳梨與荔枝，融入菜餚裡面，像是涼拌荔枝苦瓜，將苦瓜川燙後冰鎮，加入蜂蜜與新鮮荔枝，吃起來相當清爽。（吳建輝攝）

蕭俊二說，在炎炎夏日裡，將新鮮水果入菜，不僅解決下屬食慾不振的問題，還能幫助消化一舉兩得。（吳建輝攝）

時值鳳梨與荔枝產季，社頭鄉農會為了推廣行銷，邀請家政班班員製作數十道鳳梨與荔枝的創意料理，將在地優質土鳳梨與荔枝入菜，除了傳統的鳳梨乾之外，還有涼拌荔枝苦瓜、鳳梨絲瓜、鳳梨司康等特色料理，吸引民眾目光。

社頭農會家政班長邱美子說，家政班的同學集思廣益，將社頭的鳳梨與荔枝，融入菜餚裡面，像是涼拌荔枝苦瓜，將苦瓜川燙後冰鎮，加入蜂蜜與新鮮荔枝，吃起來相當清爽，重點是非常健康，簡單的製作過程，民眾也能在家自己做。

社頭鄉農會總幹事蕭俊二表示，社頭土鳳梨栽種面積約30公頃，雖然非主力但因山腳路土壤為砂質土，加上日照充沛、所產出土鳳梨具有獨特的清酸與香氣，而荔枝的栽種面積約110公頃，以糯米、黑葉及桂味，依品種不同價格約落在40元至70元之間。

蕭俊二說，家政班的成員發揮巧思，製作多道創意料理，希望能吸引民眾的目光，而今年荔枝產量足、價格則比往年高，喜歡的民眾可要把握機會，在炎炎夏日裡，將新鮮水果入菜，不僅解決下屬食慾不振的問題，還能幫助消化一舉兩得。

(中時 )