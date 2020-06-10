林姿妙邀請登釣魚台掛門牌 總統：我們謝謝 14:212020/06/10 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 林姿妙邀請登釣魚台掛門牌，總統：我們謝謝。曾薏蘋攝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本近期擬將釣魚台更名為「登野城尖閣」，宜蘭縣長林姿妙要邀請蔡英文總統一起「登島」，掛門牌、護主權；總統今受訪表示，「我們謝謝」。 蔡總統今參加民進黨中執會受訪指出，釣魚台是中華民國的領土，這一件事情是政府一貫的立場，也呼籲各方，對於釣魚台，秉持的是擱置爭議、共同開發的原則，以和平的方式來解決爭議，共同維護區域的和平穩定。 她說，對於林姿妙縣長的邀請，「我們謝謝」，中央政府一定會依情勢來審慎的處理，那麼一方面能夠確保台灣的主權的立場，另外一方面，也能夠維持區域的和平穩定。 (中時 ) #釣魚台 #宜蘭 #林姿妙 # 蔡英文 #日本 也許您會感興趣 政治熱門新聞 罷免黃捷號角響起！連署達1.1萬份 鳳山居民吐真實心聲 - 政治 韓國瑜動向有變數？最後「穿雲箭」藍比綠更驚恐 網分析韓心態 - 政治 陳柏惟遭點名最該被罷免 顏寬恒說話了！ - 政治 罷免陳致中一天破千？前鎮人怒爆3大原因！ - 政治 看到這景象！洛杉基揭穿防疫成功真相 大酸陳時中 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。