新冠疫情嚴重打擊國泰航空的正常營運，其母公司太古集團（Swire Pacific Ltd.）因此參與紓困，標準普爾全球評級今（10）日指出，此項救援行動將完全耗盡太古公司過去兩年的財務緩衝，需要及至2021年才能重建其緩衝空間。

即便如此，標普今天仍維持太古公司的信評等級在A-、展望穩定Stable。

標普分析師團隊指出，太古為國泰航空紓困之後的現金流出約53億港幣，信貸指標可能略高於評等下調的觸發點，債務對EBITDA衡量的公司財務槓桿可能會從2019年的3.7倍惡化到2020年底的4.4倍～4.6倍，會觸發下調太古評級的該倍數是4.5倍，等於是種種情況站在崚線之上。

此外，太古公司陷入財務疲弱的同時，標普提醒，該公司遇面臨二項因疫情而浮現的挑戰：1、太古來自香港零售物業的租金收入，將在未來六個月內下降，2、全球經濟衰退下，該集團的海洋服務業務處於困難條件。

(工商 )