台塑（1301）10日召開股東會，董事長林健男表示，全球石化新增產能未來三年將大量開出，供給增加遠大於需求成長，加上美中貿易戰和新冠肺炎等變數干擾，增添石化營運挑戰；不過，伴隨疫情趨緩，下半年營運有望谷底反彈。

林健男說，目前大陸經濟復甦速度最快，有利台灣及寧波廠銷售；美國因疫情尚未完全控制，石化原料價格大跌造成利差縮小，台塑美國廠趁機啟動總體檢，降低開動率到50~60％，為第3季復甦行情做好準備。

此外，林健男提醒，歐美陸續解封，景氣看似好轉，但下半年仍有四大變數，包含疫情是否二度爆發，OPEC是否履行減產協議，中美貿易戰發展，以及ECFA早收清單是否中止。

林健男認為，石化景氣循環週期約10年，其中處於榮景期間約僅2到3年，這波石化景氣榮景自2015年起，因中國大陸經濟成長及需求帶動，已延續4年，是歷次榮景中時間最長的一次，但因未來3年全球新增石化產能大量開出，且開出產能大於需求成長速度，預期今年石化業景氣「不容樂觀」。

受制疫情蔓延影響與原油價格崩跌，拖累產品價格下跌，台塑上半年本業雖力保盈餘，但因認列投資損失，預估上半年獲利還是較去年同期衰退。

所幸，新冠疫情和緩，大陸經濟走出谷底，先進國家陸續解封，需求回升，加上油價從5月低點已大漲超過一倍，降低客戶對市場的不確定性，帶動客戶採購信心恢復，下半年營運可望由谷底反彈。搭配第3季還有33億元現金股息入袋，增添收益能量。

林健男指出，國際油價下跌，對美國頁岩油形成競爭門檻，加上美國疫情尚未完全獲得控制，市場需求恢復緩慢，台塑美國利用此刻進行全面性體檢，近期平均開工率降至50~60％，下半年約有10廠歲修，整備待發；至於大陸寧波廠第二季獲利動能已復甦推進。

在於疫情過程，台塑透過區塊鏈平台原料掌握、客戶需求都可平台上運作。面對後疫情時期，台塑擬加速數位管理、AI、區塊鏈等布局，強化企業彈性因應機制。

(工商 )