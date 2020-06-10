5G加持 Q1電子零組件業固定資產增購年增5.4% 14:202020/06/10 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經濟部統計處10日公布今年第一季製造業投資及營運概況調查統計，受惠全球5G 基礎建設及高效能運算需求持續拓展下，半導體業者加速布局先進製程，下游封測業者亦同步擴大資本支出，第1季固定資產增購2,255億元，年增5.4%。 值得注意的是，化學材料業第一季增購205億元，年增45.5%，主因部分石化廠推動高值化布局，新建廠房及增購機械設備，以及部分化工業者跨足異業興建百貨商城所致。 總計今年第1季製造業國內固定資產增購3,423億元，年增6.4%，連續7季正成長。 (工商 ) #全球 #增購 #固定資產 #製造業 #第一季 也許您會感興趣 財經熱門新聞 何止失去蘋果 台積電奪單！英特爾雙殺下場曝光 - 財經 安謀也要斷供 海思的晶片開發走不下去？ - 財經 散戶注意！台股狂噴8天後… 專家鐵口明天漲跌 - 財經 美股5次熔斷犯老毛病！99％散戶種下敗因... - 財經 偷鑽漏洞救華為？日媒驚爆陸廠還有大殺招 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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