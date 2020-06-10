經濟部統計處10日公布今年第一季製造業投資及營運概況調查統計，受惠全球5G 基礎建設及高效能運算需求持續拓展下，半導體業者加速布局先進製程，下游封測業者亦同步擴大資本支出，第1季固定資產增購2,255億元，年增5.4%。

值得注意的是，化學材料業第一季增購205億元，年增45.5%，主因部分石化廠推動高值化布局，新建廠房及增購機械設備，以及部分化工業者跨足異業興建百貨商城所致。

總計今年第1季製造業國內固定資產增購3,423億元，年增6.4%，連續7季正成長。

(工商 )