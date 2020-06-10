新冠肺炎確診病人康復解除隔離將有新的標準，指揮中心考量國際研究指出確診者二採陰後，後續雖出現時陰時陽，但不具傳染力，因此預計將確診者解隔離條件，從現行三採陰改為二採陰，且需符合發病已達10天且症狀緩解至少3天。

台灣2019冠狀病毒疾病疫情平穩，截至目前，累計443例確診個案，除7人不幸死亡，截至9日已有431人已經解隔離，只剩5人還未符合現行連續3次呼吸道檢體檢驗新型冠狀病毒陰性。

中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳表示，六月初專家小組會議有討論這個議題，基本上過去長久觀察看國內四百多個個案狀況，知道後期雖然有時會陰陽，跟後期病毒量都培養不出來加上參考美國資料，後期二陰以後會出現陽性，在ＰＣＲ定量檢測病毒量很低，且以經培養不出來，小組初步決議恢復和世界其他國家模式，二陰後就解除隔離縮短病人住院時間，目前初步小組決議建議這樣做。

至於何時開始二採陰性就可以解除隔離？張上淳表示，專家小組已經做出決議並送到指揮中心，但何時開始適用，仍須由指揮中心決議何時適用。

(中時 )