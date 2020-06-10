新冠肺炎蔓延全世界，有「美版陳時中」之稱的白宮醫學顧問佛奇（Anthony Fauci）昨（9）日坦言，新冠病毒和其他病毒不同，具有高度傳染性，是他畢生「最慘噩夢」。

美媒CNBC報導，美國國家過敏與傳染病研究院（National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIAID）主任佛奇周二在BIO Digital線上會議上接受專訪時坦言，新冠病毒已成為他畢生「最慘噩夢」。

佛奇對新冠病毒的高傳染性特別感到無奈與驚訝，他說這個病毒具有「高度傳染性」，「你想想看，4個月，它就摧毀了全世界。」

「那是全世界數以百萬計的感染案例，在非常短暫的時間裡，而且疫情還沒結束。」「去年12月底首度發現，今年1月衝擊大陸，2月蔓延全世界，3月、4月、5月，然後6月初。」

佛奇說，新冠病毒和伊波拉病毒、愛滋病毒「非常不同」，新冠病毒有高傳染性和死亡率，是人類歷史上最慘的大流行疾病之一。

「伊波拉病毒確實可怕，但它從不會輕易地傳播全世界。愛滋病毒也很重要，但是它是花了很長一段時間發展。」

佛奇驚呼，新冠病毒已經「接管了整個地球」。他說不只是病毒驚人的傳染力，人類驚人的行動力也助長疫情傳播，原本疫情只侷限在武漢，之後擴散至整個大陸，後續又蔓延全世界，全都是因為人們到處旅行所致。

儘管病毒傳播力驚人，佛奇仍對未來感到樂觀，對整個製藥產業感到「振奮」。根據世界衛生組織（WHO）統計，截至2日，全球一共有超過124支新冠疫苗正在研發當中。

佛奇信誓旦旦，「這個產業並不笨，他們找出了方法，這個疫苗世界將會有超過1個勝利者」，「我幾乎肯定，我們將會出現好幾組候選人。」

(中時電子報)