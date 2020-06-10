湖口鄉農會13日及14日在湖口好客文創園區舉辦第二屆「瓜瓜節」，除展售鳳光西瓜、哈密瓜、栗子南瓜、苦瓜等疏菜瓜果外，並將展示農友何秋賓種植重達「688台斤」、比幼兒園小朋友還高的亞特蘭大種南瓜！

湖口鄉農會總幹事周星江說，農會為鼓勵農民轉作高經濟作物，推廣種植瓜果類蔬菜10餘年，成果豐碩，隨著進入後疫情時代，也決定盡快舉辦產銷活動，也感謝縣長楊文科支持，以增加農民收益，吸引更多人潮。

農會理事長羅世鈞則說，湖口鄉瓜果類蔬菜約種植200公頃，西瓜洋香瓜各佔20公頃，地瓜有12公頃和南瓜10公頃，大多在6月採收，今年受氣候影響產量減少3分之1，但品質與甜度依舊不變，現在就是嘗瓜最好季節！

湖口瓜瓜節產業文化活動，除展售農友細心栽種的各種瓜類、有機蔬菜等在地農產品外，還有街頭藝人表演、客家美瓜食、手作市集、學童寫生比賽及油茶栽培管理技術推廣等精彩活動。

會中並為園區旁的「立安有機農場」揭牌。縣府農業處長范萬釗說，立安有機農場面積約0.9公頃，在農委會與縣府協助下，種植有機短期菜葉類，提供縣內國中小營養午餐一週2次採用有機蔬菜，提供穩定貨源。

(中時 )