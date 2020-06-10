時力高雄市議員黃捷，日前赴已故的高雄議長許崑源靈堂弔念，但卻被大批守在門外的媒體目擊哭著出來，外傳是因為被高市府法制局長吳秋麗嗆聲，吳秋麗也急忙澄清。對此，挺韓正妹、高雄市府府顧問李明璇強調，就她所知，黃捷議員是個聰明人，此舉顯受高人指點。

吳秋麗無奈解釋，「黃捷她塗著大紅口紅出現在靈堂，不太合適，唸她的當下並沒有反應，只是希望年輕人尊重亡者，對她說「妳可以不用進來」，沒有嗆她和罵她，不知她為何故意出去哭給媒體拍」。而黃捷本人事後則表示，「大家心裡都不好受，難免有一些情緒性反應，這很正常」。

李明璇卻提出不同觀點，今(10日)在臉書發文指出，政治人物的舉止，通常會經過算計，但是「鼓起勇氣去弔唁是一回事」，「哭得出來又是另一回事」，至於是不是被政治耽誤的演員？留給觀眾自有評斷，可以確定的是，上台演出前，哪個演員不上妝擦紅唇的。

她也另外解釋，對手(泛綠)陣營通常會以黨團組織名義一起捻香，除非個人與議長有好私交，才會獨自前往弔唁，這是政治常識（sense），但就她所知，黃捷議員跟議長沒有什麼私下交情。

李明璇強調，「黃捷是個聰明人，只怕她出席靈堂是高人指點、是請君入甕之計，想讓國民黨再掉入一次陷阱，趁機滅了將來可能的民怨反撲氣勢，真的不可不慎」。

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(中時電子報)