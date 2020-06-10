2020年，美國經歷了多場危機，像是新冠肺炎疫情爆發以及非裔之死引爆各地示威活動，不少分析師都措手不及，也降低了川普連任的勝算。市場研究公司BCA Research策略師Matt Gertken警告，美國正處於危險地帶，美股恐迎來另一波震盪。

外媒報導，Matt Gertken在最近一份報告指出，在新冠肺炎疫情大流行和經濟衰退之前，他就已經預測到美國會爆發大型的社會運動，而在近期的抗議活動後，川普的支持率持續下降。

BCA Research曾在2017年預估，2020年總統大選時，美國將會出現動盪，而在去年底，Matt Gertken也預期，未來一年內，圍繞種族和移民的緊張情勢和爭議會加劇。

Matt Gertken在最新分析指出，近期的動盪局勢可能會惡化，股市可能因此受到影響，美元將首當其衝，「無論誰在11月入主白宮，政策看起來都會不利於商業」。

他認為，總統大選為股市上漲帶來限制，如果市場預期拜登勝選，那麼拜登提高稅收、薪資和法規的政策，將使股市短期內遇到拋售，另一個情形則是股市反彈到年底，川普連任的機會提高，但這樣一來，將徹底改變全球體系，尤其是貿易領域，預估12月美股將出現拋售。

(中時電子報)