櫃買中心今（10）日表示，對恩得利工業公司（1333）未依規發布重大訊息及辦理資訊申報處以違約金。

櫃買中心表示，恩得利工業公司前董事長林有欽個人轉投資公司之借款，自108年1月起以該公司為借款之連帶保證人，該公司前揭背書保證迄今並未依規定申報相關資訊；又另該公司109年3月25日董事會不同意追認該背書保證之決議係屬董事會重大決議，該公司並未依規定及時發布重大訊息，櫃買中心對該公司併處以違約金新台幣15萬元。

(工商 )