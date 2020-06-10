新冠肺炎讓全球知道疾病的威力，衛福部亦丟出調漲健保費的議題，富邦人壽10日建議民眾應警覺並檢視自身醫療保障，據其大數據分析健康保戶投保住院日額醫療療平均一天1,500元，若是弱體保戶，尤其是糖尿病患者，則建議日額要投保2,000元、重大疾病保額100萬元，預防突如其來的龐大醫療費用。

台灣新冠肺炎疫情控制得宜，中央流行疫情指揮中心已在6月7日放寬國內防疫措施，但後疫情時代，壽險公司建議民眾要先檢視醫療等相關保額是否充足，這次台灣確診新冠肺炎者有七人不幸身故，其中有四人有糖尿病史，富邦人壽並引用全民流病數據統計糖尿病患者一旦罹患新冠肺炎，死亡率為一般患者的8倍。

據衛福部統計，台灣目前已確診糖尿病的患者，約有200多萬人，佔總人口數的8.7％，富邦人壽指出，這些糖友若要投保一般健康險，可能會因血糖問題，無法投保或被要求加價，大部分糖友的醫療保障明顯不足。而糖尿病是複雜慢性疾病，若血糖控制不好，可能導致各種併發症，如長期洗腎、中風、失明、截肢等問題，衍生的醫療負擔相當龐大。

富邦人壽建議糖友在後疫情時代的醫療保障要先考慮三件事，一是住院日額保障，二是重大疾病的風險保障，三是可透過外溢保單省下保費又兼顧健康。

若一般健康保戶日額都已平均安排1,500元，富邦人壽表示，糖友的住院風險更高，日額應安排2,000元，手術醫療2萬元，同時要考慮併發重大疾病的醫療費用建議保額100萬元。

富邦人壽有專供第二型糖尿病患者投保的外溢弱體定期健康險，透過每一保單週年定期檢測糖化血色素，若保戶血糖控制得宜，保費最多可打6折，既省下保費又能協助自己控制血糖，因此稱有外溢效果。

富邦人壽舉例，如40歲有第二型糖尿病的女性，投保這張智糖人生日額2,000元，一年保費約2.4萬元，若血糖控制好，每年最多可省9,760元的保費，若不幸罹患急性心肌梗塞、雙雙眼失明、肢體重度障礙、腦中風後障礙（重度）、末期腎病等五大重疾，則有一次性給付100萬元，可用來避免醫療費用對經濟與生活的衝擊。

(工商 )