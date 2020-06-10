罷韓當天高雄市議會議長許崑源墜樓身亡，蔡英文總統被問到，會不會去許崑源的靈堂致意，讓藍綠的對立降溫？總統表示，民進黨在第一時間就已經表達哀悼之意。

許崑源墜樓，國民黨黨主席江啟臣砲轟蔡總統沒有約束自己的參政同志，且沒有去表達任何哀悼，還任由參政同志這樣打壓。

蔡總統今受訪指出，江主席大概沒有注意到，民進黨在第一時間就已經表達哀悼之意，也希望家屬節哀保重，後續的調查也有檢調在進行當中，她要再一次強調，「任何生命的逝去不分黨派，我們都有同感悲傷跟哀悼」，但是不論是任何人或團體，都不應該消費逝者。她呼籲，不分各黨派的支持者都應該保持理性。

被問到是否到許靈堂致意？總統說，在這個事情發生的時候第一個時間都有表達，民進黨就有的哀悼之意。那也希望就是說，大家都可以保持理性。高雄的這件罷免的選舉已經落幕了，大家都應該維持理性。

(中時 )