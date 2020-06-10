苗栗縣長徐耀昌10日上午前往栗子工坊關心身障者作業活動情況。〔謝明俊攝〕

栗子工坊將提供身心障礙者習作摺元寶。〔謝明俊攝〕

栗子工坊觀迎左鄰右舍常來喝咖啡。〔謝明俊攝〕

竹南身心障礙者日間作業據點，再添一處，由苗栗縣政府社會處、身心障礙福利協進會及冠軍磁磚合力在竹南鎮崇明路建置的栗子工坊，10日上午正式開幕啟用，初期將安排6位身心障礙朋友進駐，未來將擴增到12位，苗栗縣長徐耀昌希望透過據點安排活動，讓身心障礙朋友更能參與社會。

社會處表示，目前竹南鎮據點服務對象以縣內15歲以上的身心障礙縣民為主，每周1至5上課，作業內容以貼標籤及摺元寶為主，先訓練身心障礙朋友基本作業技能，接下來將訓練餐廳服務，目前還有8個名額，有需要的民眾可以向身心障礙福利協進會洽詢。

苗栗縣政府為了協助身心障礙者長期在住所內，造成身心能力退化，因此向衛福部爭取在竹南鎮設置第2身心障礙者日間作業據點，也叫「小作所」主要提供無法進入庇護工廠的身心障礙朋友，增加社會參與技能，並減緩身心功能退化。

身心障礙福利協進會於去年6月成立了竹南松鼠的家咖啡坊，以松鼠抱著栗子的圖像，想要營造田園舒適的感覺，10日上午開幕的栗子工坊，則是承接這個理念，繼續提供身心障礙者一個溫馨的學習處。

10日上午新據點開幕，冠軍磁磚也全力支持栗子工坊技能訓練計畫，苗栗縣長徐耀昌主持開幕時表示，苗栗縣政府積極推動身心障礙日間服務，5年來已向衛福部爭取1千5百萬元投入設置，希望藉此打造有愛無障礙的友善環境，照顧更多身障朋友。

(中時 )