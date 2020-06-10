是否接受徵召？陳時中：未來很難說 14:322020/06/10 中時 魏怡嘉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 衛福部長陳時中。(中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中因防疫得當，民調高居不下，對於是否會接受徵召選北市長或是高升副閣揆？陳時中今天在疫情記者會中表示，目前沒有，但未來的事很難說，政務體系很難說得準。 (中時 ) #陳時中 #中央流行疫情指揮中心 #徵召 #台北市長 #副閣揆 也許您會感興趣 推薦閱讀 阿中部長玩嘉義 農漁產吃夠夠 04:102020/06/06 地方新聞 政府紓困國旅 沈富雄嘆：讓陳時中統治台灣就完了 09:352020/06/06 政治 阿中部長登太平雲梯 遭密醫衝出來陳情 10:592020/06/06 生活 管中閔籲8月開放境外生入境 陳時中：先觀察社區 14:452020/06/06 生活 每日記者會最終場 陳時中認越南防疫比台灣好 14:412020/06/07 生活 接任行政院副院長 陳時中回答很曖昧 14:502020/06/07 生活 若只有7成民眾戴口罩 陳時中：邊境醫療防線會被沖垮 15:002020/06/07 生活 解封首日陳時中踩線101 發現高樓BAR88秘境 22:372020/06/07 財經 被拱參選台北市長 陳時中：以後的事現在講不準 19:052020/06/09 生活 陳時中參選北市？李正皓自封鐵口直斷 21:292020/06/09 政治 生活熱門新聞 冷氣24小時沒關！她忍痛一動作 電費從1萬3變2千 - 生活 好市多7／15起停止這項服務！網友一片哀號 - 生活 壞壞吃生蠔沒用！營養師唯一推薦它 - 生活 國師被徵召不分區立委？唐綺陽鬆口認了 - 生活 葉匡時吐14字 網見關鍵字「後會有期」 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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