前大同警分局警備隊員警葉仁傑，利用育嬰留職停薪期間，媒介泰國女子來台賣淫並從中抽取佣金，2017年8月因性交易拆帳與配合應召站發生問題，葉莫名其妙遭人毆打，葉妻直接向警方告發應召站業者，案經檢察官調查，將所有涉及仲介賣淫等4人全部依妨害風化罪提起公訴。

39歲葉男原任職新北市某派出所，2016年5月調北市警察局，同年11月申請育嬰留職停薪，但他卻在隔年6月，卻透過陳男與泰國應召站聯繫，以觀光名義引進7至8名泰籍應召女子來台從事性交易，而葉男則與王姓妻子接應入境並安排住宿地點。

葉男在2017年8月仲介一名泰籍應召女入境，每次性交易2500元，小姐可拿1000元，而葉、陳抽取其中500到700元，剩下的才交給另外一名周姓應召業者，但雙方認為與行規不同，3人相約在八德路一間茶行談判，最後大家不歡而散，凌晨葉遭不明人士毆傷。

葉妻隔天到警局報案，經警方調查，發現該名泰籍女子曾來台賣淫而遭警方查獲，並咬出葉姓員警在留停期間，投資經營應召站，北市警局在去年7月25日做出停職處分，葉則在停職後2月與王女協議離婚。

檢察官調查，葉並未利用職權經營應召站，但引進泰籍應召女提供住宿，並從中抽頭，已經涉犯意圖使女子與他人為性交易行為而媒介營利罪，依法將葉、王女、周男和陳男提起公訴。

(中時 )