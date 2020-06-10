資本市場風險又再升溫？富蘭克林證券投顧表示，歷經連2個月亮麗漲勢，預期未來全球風險性資產走勢可能趨緩且震盪加大，第3季焦點將轉向實質基本面復甦，包括新訂單及就業改善情況，以及第2季財報及下半年財測展望。

由於金融市場已預先反應經濟復甦的樂觀預期，加上美國選舉前美中情勢消息面紛擾加劇、歐盟與英國針對脫歐後未來關係的談判進展停滯，任一消息面可能牽動投資人風險偏好迅速轉換，成為資金獲利了結的藉口。

所幸目前全球央行將維持低利寬鬆政策，充沛的資金環境有助維繫景氣及金融市場表現，大幅減輕股市回測3月低點的壓力。

富蘭克林證券投顧表示，進入後疫情時代的投資環境，建議第3季採取HOPE投資策略，相較於4至5月反彈初期百花齊放的榮景，現階段債市投資須重視債信品質及是否具有政策支持。

其中High Quality高品質債看好伊斯蘭債及可受惠聯準會寬鬆政策，並強調精選持債的美元複合債，而因應股市漲高後的震盪風險，Protection防護配備首選低波動的美國政府債及全球債券型基金，避開低評級企業或國家遭降評或違約的風險。

另一方面，疫情改變全球經濟、企業營運及民眾生活型態，危機後的破壞式創新也應運而生，Opportunities後疫情商機看好美國生技及科技產業穩居長線趨勢主流，而全球央行積極印鈔寬鬆締造黃金產業的多頭行情，原油供需失衡調整提供天然資源產業操作機會，放眼Emerging新興市場當中，大中華與新興亞洲國家的防疫成果較為突出，近年來積極深耕於消費、科技數位化及健康醫療等新經濟產業發展，列為新興股市的布局首選。

(時報資訊)